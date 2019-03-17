أحمد موسى: متابعة إعلامية من جميع الدول المشاركة لملتقى الشباب الإفريقي

عقب الإعلامى أحمد موسى، على ختام فعاليات الملتقى العربي الإفريقى، قائلا: "والله بلدنا جميلة شوفتوا أسوان يا جماعة".





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هذه هى مصر شوفوا احتفالات أسوان ونظرة دول العالم لهذه المشاركة الإيجابية وتبادل الثقافات بين الدول العربية والإفريقية"، مضيفًا: "هناك متابعة إعلامية من الدول المشاركة بملتقى الشباب العربي الإفريقي".



