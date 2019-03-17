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أحمد موسى: متابعة إعلامية من جميع الدول المشاركة لملتقى الشباب الإفريقي

الأحد 17/مارس/2019 - 10:51 م
أحمد موسى
أحمد موسى
حمزة شعيب
عقب الإعلامى أحمد موسى، على ختام فعاليات الملتقى العربي الإفريقى، قائلا: "والله بلدنا جميلة شوفتوا أسوان يا جماعة".

وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "هذه هى مصر شوفوا احتفالات أسوان ونظرة دول العالم لهذه المشاركة الإيجابية وتبادل الثقافات بين الدول العربية والإفريقية"، مضيفًا: "هناك متابعة إعلامية من الدول المشاركة بملتقى الشباب العربي الإفريقي".

تابع: "هذا المؤتمر يعقد لأول مرة ونجح كعادة المؤتمرات الأخيرة فى إيصال رسالة للغرب بمدى استقرار مصر وقوتها فى تنظيم المحافل الكبرى، معقبا: "فخورين ببلدنا وشعبنا".

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