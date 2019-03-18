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ثقافة

المركزية للتدريب تفتتح فعاليات برنامج تصميم مواقع الإنترنت

الإثنين 18/مارس/2019 - 08:00 ص
قصور الثقافة
قصور الثقافة
جمال الشرقاوي
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال الإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين فعاليات البرنامج التدريبي "تصميم مواقع الإنترنت" لـ 9 متدربين من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ويستمر حتي 1/4/2019 بهدف تأهيلهم وتدريبهم ليكونوا بمثابة الركيزة التي تعتمد عليها المؤسسة الثقافية في تسيير أنشطتها ومشاريعها.

وفي نفس السياق افتتحت المركزية للتدريب فعاليات البرنامج التدريبيى “أعضاء لجان سلامة وصحة مهنية” لعشر متدربين من العاملين بفرع ثقافة بورسعيد بالتعاون مع المؤسسة الثقافية العمالية من منطلق أهمية التدريب كأحد الأنشطة الرئيسية التي تقوم بها المركزية للتدريب لمعاونة المنشأة الثقافية علي التطبيق السليم لنظم السلامة والصحة المهنية وتطبيقًا للبرامج الوقاية من الحريق والتى تستمر حتى 2019/3/21.

كما تم افتتاح برنامج "تشغيل وصيانة الشبكات الكهربائية" لخمسة متدربين بالمركز العربي للبحوث والإدارة ”اراك” ويستمر حتى العشرين من الشهر الجاري، اضافة الى استكمال البرنامج التدريبي “قانون الخدمة المدنية” لـ 15 متدربًا من العاملين بفرع ثقافة دمياط بالتعاون مع مديرية التنظيم والإدارة، حيث يضع قانون الخدمة المدنية نظاما مثاليا لتقييم العاملين بواسطة لجان جديدة فى كل وحدة إدارية وفيها خبير قانونى وآخر فى التنمية البشرية وتحقيقه يمثل قمة الإصلاح الوظيفي فى الدولة للقضاء على الفساد الضارب فى الجهاز الإدارى للدولة وثقافة المحاباة وقدرة البيروقراطية المصرية على إفراغ النصوص من مضمونها فهو يقدم إطارا شاملا وطموحا لإصلاح الوظيفة العامة.

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