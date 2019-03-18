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ثقافة

دور المرأة المصرية في ثورة 19.. ندوة بثقافة الغربية

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:01 ص
ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
جمال الشرقاوي
قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الغربية، واحتفلت مكتبة محلة حسن بعيد الأم خلال محاضرة ثقافية بمشاركة العديد من طلاب المدارس المختلفة.

فيما ناقشت دار الكتب بطنطا أهم النتائج والتداعيات وراء ظاهرة زواج القاصرات خلال ندوة تثقيفية بعنوان "زواج القاصرات... الجريمة الكاملة" أكدت خلالها الدكتورة سماح جاهين أن تزويج الفتيات القاصرات تعد جريمة متكاملة الأركان لها من المشكلات الاجتماعية والنفسية الكثير من الانعكاسات على حياة الأنثى.

واستعرض بيت ثقافة الفريق سعد الدين الشاذلي الأدوار المهمة التي تلعبها الأم في سبيل بناء الشخصية المصرية وغرس القيم والتقاليد المصرية العريقة داخل نفوس النشأ، خلال احتفالية بمناسبة عيد الأم والتي شهدت فقرات لاكتشاف المواهب الصغيرة أعقبها توزيع لشهادات التقدير للمتميزين منهم.

وبمناسبة الذكرى المائة لثورة 1919 أكد قصر ثقافة كفر الزيات على أن التاريخ المصري الممتد قد شهد العديد من مشاركات المرأة خلال الأحداث السياسية التي مرت بها البلاد أمثال هدى شعراوي وصفية زغلول، اللاتي طالبن بحرية المرأة وحقوقها في التعليم واختيار الزوج والعمل، وذلك خلال احتفالية للقصر بعنوان "دور المرأة في ثورة 19".

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