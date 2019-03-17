تعرف على تفاصيل زيارة رئيس نادي شبيبة الساورة للأهلي مساء اليوم

حرص مأمون حمليلي، رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة الساورة الجزائري، مساء اليوم الأحد، على زيارة مقر النادي بالجزيرة.



وكان في استقباله محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي. وأهداه الكابتن الخطيب، درع وعلم الأهلي.



واصطحب أمير توفيق، مدير التسويق بالنادي، رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، إلى جولة داخل مقر الأهلي بالجزيرة. زار خلالها ملعب التتش، وقام بالتقاط بعض الصور التذكارية أمام دولاب بطولات الأهلي.



وخلال الزيارة، وجّه مأمون حمليلي، الشكر إلى الكابتن محمود الخطيب، على حفاوة الاستقبال، وعلى الجهد المبذول لتذليل العقبات لبعثة فريق شبيبة الساورة منذ وصولها إلى مصر، وحرص إدارة الأهلي على توفير كل سبل الراحة للفريق الجزائري قبل المواجهة التي جمعته بالأهلي، مساء أمس، في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي شبيبة الساورة عن سعادته بوجوده في مصر، والزيارة التي قام بها إلى مقر النادي بالجزيرة.



وأشار حمليلي، إلى أنه حرص على زيارة مقر النادي الأهلي لتحقيق أقصى استفادة على المستويات كافة من النادي، صاحب الرصيد الأكبر من البطولات والألقاب على مستوى قارة إفريقيا.



وأوضح رئيس مجلس إدارة شبيبة الساورة، أنه حاول استغلال وجوده في القاهرة قبل العودة إلى الجزائر من أجل مشاهدة الأهلي على الطبيعة، والتعرف على كيفية إدارة دولاب العمل داخله، والاستفادة من خبرات الأهلي الكبيرة التي أهلته إلى الفوز بهذا الكم الكبير من البطولات على الأصعدة كافة، ومحاولة تطبيقها في النادي الجزائري.