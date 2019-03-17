الاتحاد يخطف التعادل من حرس الحدود في مباراة مثيرة بالدوري.. فيديو

تعادل الاتحاد السكندري مع حرس الحدود فى الوقت القاتل بهدف لمثله فى المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الـ23 للدورى والمقامة على ملعب برج العرب.



تقدم النيجيري موسيس لحرس الحدود فى الدقيقة 60، وتعادل خالد قمر فى الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع لزعيم الثغر من رأسية متقنة بعد عرضية لكريم ممدوح من الجانب الأيمن.



وبهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد السكندرى إلى 32 نقطة فى المركز الثامن، بينما ارتفع رصيد حرس الحدود إلى 29 نقطة في المركز العاشر.