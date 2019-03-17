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السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي بملتقى أسوان ويطالع أنشطة رواد الأعمال.. فيديو

الأحد 17/مارس/2019 - 11:07 م
الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال الجولة
محمد القاضي
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.

ووجه الرئيس السيسي سؤالا لـ أحد رواد الأعمال في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، قائلا: «متي نستطيع القول أن الدولة بنسبة كبيرة أصبح بها فروع لهذه المدفوعات في المحافظات الرئيسية»، فرد قائلا: «الفروع مرحلة انتقالية للفروع الرقمية، وماكينة الصراف الآلي التفاعي يمكن من خلاله التعرف علي العميل من خلال بطاقة الخصم بالإضافة إلي الرقم القومي ويتمكن من سحب أموال أكثر وتحصيل الشيكات».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الرئيس اطلع على أنشطة عدد من شباب رواد الأعمال في مصر، وكذلك آخر جهود البنوك والمؤسسات المالية لتحقيق أهداف الشمول المالي وميكنة منظومة المدفوعات المالية وتعظيم التمويل المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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