برلمانية تؤكد على أهمية تطوير منظومة العمل الأفريقي للقضاء على الإرهاب

أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول أهمية التقارب العربى الافريقى لمكافحة الإرهاب.



وأكدت عجمى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أهمية تطوير منظومة العمل العربى الأفريقى خاصة بعد انتشار ظاهرة الإرهاب التى أصبحت تهدد الانسانية.



وأشارت عجمى بأهمية القضاء على الإرهاب بالقضاء على الأسباب الرئيسية التى تسببه وتحقيق التنمية المستدامة التى يحلم بها أبناء القارة السمراء.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن التقارب العربي الافريقي يمكن أن يتم من خلال صناديق تمويل عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، والتعامل مع التحديات التي تؤثر على مصالحنا القومية العربية والأفريقية.

