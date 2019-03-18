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برلمان

برلمانية تشيد باقتراح الرئيس السيسى بشأن إنشاء صناديق تمويل مشروعات البنية الأساسية

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:18 ص
النائبة غادة عجمى
النائبة غادة عجمى
أسامة علي
أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، باقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسى إنشاء صناديق تمويل عربية أفريقية، لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية في أفريقيا، وذلك من خلال إعداد ورقة جادة بالحوار مع الدول الإفريقية والعربية.

وأكدت عجمى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن مصر حققت خلال فترة وجيزة بقيادة الرئيس السيسى انجازات غير مسبوقة فى مشروعات البنية الاساسية التى تخدم التنمية الاقتصادية، وهذا ما تسعى نقلة للقارة السمراء، مؤكدة على ضرورة إنشاء الصناديق التى اقترحها الرئيس اليوم.

وتابعت: "آن الأوان أن تستفاد القارة السمراء بالاستغلال الأمثل لثرواتها بثرواتها وتكثيف العمل والجهد المشترك لتحقيق ذلك وتحقيق التنمية الشاملة فى كافة المجالات".

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