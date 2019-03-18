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أخبار البلد

الريف المصري تطالب الشركات بسرعة تقديم أوراق حفر الآبار للأراضي

الإثنين 18/مارس/2019 - 06:11 ص
أراض الريف المصري
أراض الريف المصري
جمال صلاح الدين
أكدت شركة الريف المصري الجديد، المسئولة عن إدارة و تسويق أراضي المشروع القومي لاستصلاح المليون ونصف المليون فدان، أن هو 31 مارس الجاري آخر موعد لمهلة حفر وترخيص البئر الجوفي للشركات المخصص لها قطع أراض بالمشروع.

وطالبت الشركة، ممثلي الشركات بضرورة التقدم بما يفيد الانتهاء من حفر البئر الجوفي قبل الموعد المشار إليه لتفادي إعمال شرط الفسخ الوارد في خطاب التخصيص المؤقت للأراضي.

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