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تعليم

«التعليم» لراسبي مسابقة العقود المؤقتة: التظلم بـ100 جنيه حتى الخميس المقبل

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:59 ص
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه سيتم بدءا من اليوم الاثنين، إتاحة التظلمات من نتائج اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، لمن رسب في الاختبار ويريد إعادة الرصد.

وقال عمر في بيان رسمي له : أنه يمكن تقديم التظلم بداية من اليوم الاثنين حتى يوم الخميس القادم.

وأوضح عمر أنه لن يتمكن أي متقدم من التظلم من النتيجة ، إلا بعد سداد الرسوم المقررة 100 جنيه ، مشيرًا إلى أن مراجعة اجابات المتقدم في الامتحان ستتم داخل بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع القادم. 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قد أعلنت أهم التواريخ الخاصة بمسابقة العقود المؤقتة ، مشيرةً إلى أن النتيجة تم اعلانها يوم الأحد على موقع الوزارة وتم ارسالها على البريد الإلكتروني المسجل ، وفي يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم اختبار للمتغيبين.

وأوضحت الوزارة أنه سيتاح للمتقدمين غير المستوفين أوراقهم أن يسلموا الأوراق إلى المديرية (ليس الإدارة) لضمها للملف ومراجعة الملف مرة أخرى، وذلك من يوم الثلاثاء حتى الخميس.

كما لفتت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لفحص التظلمات المقدمة من المتقدمين المستبعدين وسيتم الرد عليها خلال هذا الأسبوع ، وأوضحت الوزارة أن موعيد التعاقد مع من وقع عليهم الاختيار سيكون بداية من يوم الثلاثاء ولمدة أسبوع ، وسيعلن إتاحة التظلمات في نتائج الاختبارات بداية من اليوم الاثنين ولمدة أسبوع بعد سداد الرسوم المقررة والمراجعة ستكون بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع القادم. 

وقالت الوزارة إن استلام الملفات لغير المستوفين للشروط ستبدأ من يوم 15 أبريل 2019.

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