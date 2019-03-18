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محافظات

أوبرا دمنهور تعرض فيلم يوم الدين.. الثلاثاء

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:01 ص
فيلم يوم الدين
فيلم يوم الدين
جمالات الدمنهورى
تعرض دار الأوبرا المصرية فيلم يوم الدين فى السابعة مساء يوم الثلاثاء 19 مارس على مسرح أوبرا دمنهور ويعلق على الفيلم الناقد السينمائى أحمد النبوي.

يدور الفيلم حول رحلة على الطريق عن رجل يدعى بشاي في منتصف عمره، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام. وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر هذه المستعمرة وينطلق برفقة صديقه النوبي أوباما وحماره خلال رحلة عبر أنحاء (مصر) في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.

هو أول فيلم روائى يتعرض لهموم مرضى الجذام، تلك القضية الإنسانية التى يواجه أصحابها العديد من المشكلات فى المجتمع، كما أنه أول عمل مصرى يشارك فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان منذ 5 سنوات، بعد فيلم "بعد الموقعة" ليسرى نصر الله عام 2013، كما أنه  قصة حقيقية عايشها المخرج أثناء تصويره لفيلم وثائقى فى مستعمرة الجذام بأبو زعبل.

قان بإنتاج وتأليف إخراج الفيلم أبو بكر شوقى، بمشاركة المنتجة دينا إمام، والمنتج مشارك محمد حفظى، تصوير فيدريكو سيسكا، تصميم إنتاج لورا موس، بطولة راضى جمال وأحمد عبد الحافظ.

وقع الاختيار على الفيلم للمشاركة فى المسابقة الرسمية لمهرجان كاان 2018، وتم ترشيحع من قبل لجنة ترشيح الأفلام المصرية للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم أجنبى.

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