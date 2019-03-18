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حوادث

حبس شخص لحيازته مخدر الاستروكس والفودو بإمبابة

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:03 ص
حبس
حبس
ندي حمودة - أحمد مهدي
قررت النيابة العامة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى معه، لحيازته 35 كيس مخدر الفودو و31 كيسا من مخدر الاستروكس بمنطقة إمبابة.

وردت معلومات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات مفادها قيام طه.م.ا. عاطل سابق اتهامه في 12 قضية مخدرات- سلاح- سرقة- سرقة سيارة- سلاح أبيض- ممارسة دعارة، بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من الشقة سكنه مسرحًا لمزاولة نشاطه الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات، وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق المباحث بسرعة ضبط المتهم.

وتم ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوش محلي الصنع عيار 12مم، و35 كيسا من نبات الفودو المخدر، و31 كيسا من مخدر الإستروكس،وهاتف محمول، ومبلغ مالي 950 جنيها، وزنت إجمالي المضبوطات 7 كجم من مخدر الإستروكس والفودو.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من حصيلة بيعها.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.

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