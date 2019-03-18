بعد نجاح حلم السيسي للقضاء على فيروس سي للمصريين.. مبادرة رئاسية لعلاج الأشقاء الأفارقة

مبادرات رئاسية كانت بمثابة طوق النجاة للمرضى للتخفيف عن كاهلهم المرض ومعاناته ، أبرز تلك المبادرات 100 مليون صحة لفحص المواطنين من الأمراض السارية "الضغط،السكر،النحافة،والسمنة" بالإضافة إلى فحص وعلاج فيروس سي للمواطنين.



لم تقف تلك المبادرات إلى الداخل المصري وإيمانا من القيادة السياسية بضرورة التواصل وتعميق العلاقات بين مصر ومحيطها الأفريقي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي مسح وعلاج مليون أفريقي من فيروس سي وكذلك علاج مليون من الأشقاء العرب والأفارقة الموجودين على الأراضي المصرية.



يذكر ان وزارة الصحة والسكان، أعلنت الانتهاء من مسح 9 ملايين و508 آلاف مواطن، بالمحافظات الـ 7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على فيروس "سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، المنعقدة تحت شعار: "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة في الأول من مارس الحالي وحتى ظهر أمس.



وأشارت الوزارة إلى أن إجمالى ما تم مسحهم فى المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، في الـ27 محافظة وصل إلى 42 مليون مواطن، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.



وأضافت وزيرة الصحة، أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالًا كثيفا من المواطنين بجميع نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 170% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.



واوضحت الوزارة "أنه تم الانتهاء من مسح 2 مليون طالب، ضمن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المرحلة الثانوية، وذلك منذ إنطلاق المبادرة وحتى الآن، مؤكدا أن من يثبت إصابته يتم صرف العلاج له بالمجان.



الجدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن ١٥٣٣٥، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة www.stophcv.eg والذي يتضمن مراكز علاج فيروس سي والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.