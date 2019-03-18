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حوادث

ضبط مدير شركة بالإسكندرية بحوزته مليون عبوة وقرص أدوية غير مسجلة.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:59 ص
جانب من الضبطيات
جانب من الضبطيات
مصطفى الرماح - محمد صبري
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالإسكندرية لحيازته أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا.

وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تفيد قيام المدعو خالد.ح.ح – مالك إحدى الشركات غير المرخصة– كائنة بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ بالإسكندرية .. بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج "نزلات البرد - التخسيس – المنشطات" .. غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، المهربة جمركيًا وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليها ، وأمكن ضبط المدعو محمد.ع.ب – 31 عاما– المدير المسئول عن الشركة.. كما تم ضبط ( "1020000 – مليون وعشرون ألف عبوة وقرص " لأدوية خاصة بعلاج "نزلات البرد، التخسيس، منشطات") غير مسجلة بوزارة الصحة، ومهربة جمركيًا وذات أثر بالغ الضرر بالصحة العامة ، وغير مصرح بتداولها بالأسواق، وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، بهدف طرحها للبيع.

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