ضبط مدير شركة بالإسكندرية بحوزته مليون عبوة وقرص أدوية غير مسجلة.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إحدى الشركات بالإسكندرية لحيازته أكثر من مليون عبوة وقرص لأدوية غير مسجلة بوزارة الصحة ومهربة جمركيًا.





وردت معلومات للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة تفيد قيام المدعو خالد.ح.ح – مالك إحدى الشركات غير المرخصة– كائنة بدائرة قسم شرطة العامرية ثانٍ بالإسكندرية .. بحيازة وتجميع كميات كبيرة من الأدوية الخاصة بعلاج "نزلات البرد - التخسيس – المنشطات" .. غير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، المهربة جمركيًا وغير خاضعة لأى تحليل طبى من قبل الجهات المعنية بوزارة الصحة.



