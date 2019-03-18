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بسام راضي: الملتقى العربي الأفريقي يعد النسخة الثالثة من مؤتمر الشباب

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:48 ص
السفير بسام راضي
السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية
حسام الحارتي
قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن ملتقى شباب العالم يعد من أحد منتديات الشباب التي تفاعلت بشكل إيجابي ونالت إعجاب الكثيرين ، وذلك من خلال منتدى شباب العالم قائلا: "يعد النسخة الثالثة من مؤتمر الشباب".

وأضاف خلال لقائه بالفضائية المصرية، أن الشباب من أولويات الرئيس السيسي، باعتبارهم هم مقاومة الدولة والعالم، موضحا أن الشباب داخل الدولة المصرية يمثلون 60% من إعداد الدولة.

وأشار إلى وجود أمل كثيرة من القارة السمراء تجاه الرئيس السيسي والدولة المصرية، منذ ترأس مصر قيادة الاتحاد الافريقي، لنقل التجربة الخاصة بالتنمية والاقتصاد داخل مصر إلى القارة الإفريقية.

وأكد أن المفوضية الأفريقية أعربوا عن تمنياتهم خلال لقائهم بالرئيس السيسي اليوم، بالاستفادة بالتجربة المصرية الناجحة في كافة الجوانب الاقتصادية والتعليمية والامنية وغيرها ، موضحا ان سيتم نقل الخبرة المصرية إلى القارة الإفريقية من أجل تحقيق التنمية، مشيرا إلى وجود بعض التنظيمات الإرهابية داخل القارة الإفريقية، والتي تتطلع إليها الدولة المصرية من خلال القضاء على كافة الجماعات الإرهابية التي تعوق تحقيق التي تعوق تحقيق التنمية داخل القارة.

ونوه أن من أهم وصايا الرئيس السيسي خلال الجلسة الختامية ملتقى الشباب العربي الافريقي بأسوان، وإنشاء صناديق مشتركة لتمويل مشاريع محددة في أفريقيا، مضيفا أن تحديد البنية الاساسية من خلال الربط البحري، والجوي والطرق، داخل القارة الافريقية يساعد على وجود تبادل في التجارة، وتحقيق التنمية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن تحقيق الترابط بين أقاليم أفريقيا الخمسة من أهم المحاور التي تمت مناقشتها اليوم.

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