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تعليم

دار علوم القاهرة تنظم رحلة لمستشفى 57357 .. اليوم

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:01 ص
مستشفى 57357
مستشفى 57357
ياسمين سامي
أعلن مؤمن حسام رئيس اتحاد طلاب كلية دار العلوم بجامعة القاهرة، تنظيم الكلية اليوم، الاثنين رحلة لمستشفى 57357.

وأوضح حسام لـ"صدى البلد"، أن الرحلة تتضمن 50 طالبا فقط، مؤكدا أن الرحلة مجانية من تنظيم كلية دار العلوم بالتعاون مع اتحاد طلابها كجزء من النشاط الاجتماعي لطلاب الكلية.

وأضاف حسام أنه من المقرر زيارة الأطفال المرضى وتنظيم حفلا لهم وتقديم الهدايا من ميزانية الاتحاد.

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