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حياة كريمة.. مبادرة برعاية صدى البلد لتوزيع اللحوم على المحتاجين.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:15 ص
مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
حمزة شعيب
نظمت جمعية الأورمان، برعاية قناة «صدى البلد» وبرنامج «على مسئوليتي»، مبادرة «حياة كريمة»، لتوزيع اللحوم على المحتاجين في قرية خلوصي، بمركز طمية، التابع لمحافظة الفيوم.

وقال عرفة صلاح، مسئول جمعية الأورمان في الفيوم، إن المبادرة تستهدف المحتاجين في جميع محافظات الجمهورية، وسيتم التوزيع على جميع القرى يوميًا وبشكل متوازِ.

وتابع «صلاح» خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية، وتستهدف الأسر الأكثر احتياجًا».

ووجهت سيدات الأسر الأكثر احتياجًا الشكر لجمعية الأورمان وقناة صدى البلد، لتوفيرهم اللحوم بدون مقابل، داعين الله بدوام العطاء للمحتاجين.

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