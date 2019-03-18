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وزير الدفاع القبرصي: تحقيق الاستقلال الكامل للبلاد هدف غير قابل للتفاوض

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:05 ص
رئيس قبرص
رئيس قبرص
أ ش أ
ٌقال وزير الدفاع القبرصي سافاس أنجليديس، اليوم الأحد، إن التوصل إلى حل من شأنه أن يضمن الاستقلال الكامل للبلاد من "الاحتلال التركي" يُعتبر هدفًا غير قابل للتفاوض.

وأضاف أنجليديس، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القبرصية، أن الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس يواصل النضال بشكل حاسم ومسؤول في سبيل استئناف المفاوضات.

وأوضح أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لكي تستأنف المحادثات من خلال تأمين اتفاق تفاوضي.

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