مصرع ما لا يقل عن 113 شخصا في زيمبابوي وموزمبيق جراء إعصار ايداي

لقي 113 شخصا على الأقل مصرعهم في زيمبابوي وموزمبيق جراء إعصار الاستوائي "ايداي".

وارتفعت حصيلة القتلى في شرق زيمبابوي إلى 65 قتيلا، في حين أعلنت موزمبيق مقتل 48 شخصا.



وأشارت قناة " الحرة" الأمريكية اليوم / الأحد /، إلى أنه لا يزال عشرات الأشخاص مفقودين في وسط موزمبيق وشرق زيمبابوي بعد مرور الإعصار الذي صاحبته رياح قوية وأمطار غزيرة وفيضانات دمرت جسورا وجرفت منازل في البلدين.