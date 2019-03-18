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الجيش السوداني يدعو حاملي السلاح إلى السلام

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:09 ص
الجيش السوداني
الجيش السوداني
أ ش أ
أكد رئيس الأركان المشتركة بالجيش السوداني، الفريق أول ركن كمال عبد المعروف، التزام القوات المسلحة بتنفيذ المهام الموكلة إليها، وبقاءها علي عهدها أمينة وساهرة على أمن الوطن وصون ترابه.

ودعا حاملي السلاح مجددا إلى الاستجابة لنداء السلام والانخراط في مسيرة التنمية، مؤكدا التزام القوات المسلحة بوقف إطلاق النار في جنوب كرفان والنيل الأزرق فضلا عن جاهزيتها للتصدي لجميع الأخطار والمهددات التي تحيط بالوطن.

جاء ذلك في كلمته خلال الاحتفال بتخريج طلاب جامعة "كرري" في التخصصات الهندسية والطبية، مساء اليوم الأحد باستاد الكلية الحربية بالخرطوم، بحضور الرئيس السوداني القائد الأعلى للقوات المسلحة عمر البشير، ووزير الدفاع النائب الأول للرئيس السوداني الفريق أول ركن عوض بن عوف، ووالي ولاية الخرطوم، وقادة أركان القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني والدعم السريع والشرطة وأسر الخريجين.

وقال عبد المعروف إن القرارات والإجراءات التي اتخذها الرئيس البشير، أملتها ضرورات المرحلة، منوها بأن للقوات المسلحة دورا محوريا يتناسب مع تاريخها ومكانتها الوطنية ويجعلها الضامن للمرحلة التي يستشرفها الوطن ويكون عمادها التوافق عبر الحوار الوطني.

وأكد الاهتمام بتطوير وتأهيل الفرد بتوفير كافة المتطلبات التي تعينه على أداء مهامه، موضحا أن الهدف الاستراتيجي من خلال تخريج طلاب من جامعة "كرري" هو تجويد الأداء ورفع الكفاءة وتعزيز القوة القتالية من أجل حماية البلاد من التحديات التي تواجهها.

وأشاد بمنظومة الصناعات الدفاعية وجهودها في نقل التقانيات الحديثة وتوطين الصناعات الدفاعية.

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