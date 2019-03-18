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أخبار العالم

الكرملين: الرئيس الروسي يزور القرم غدا

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:09 ص
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
أ ش أ
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول غدا الإثنين، للمشاركة في حفل افتتاح محطتين حراريتين لإنتاج الكهرباء.

وقال الكرملين، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم " - إن بوتين سيشارك في حفل إطلاق محطة "بالاكلافسكايا" في مدينة سيفاستوبول، وعبر دائرة فيديو مغلقة سيشارك في حفل إطلاق محطة تافريتشيسكايا"، بالإضافة إلى المحطة الفرعية "بورت" في شبه جزيرة "تامان".

وأضاف البيان أن بوتين سيتفقد المجمع التذكاري "مالاخاف كورجان" لآثار الدفاع عن مدينة "سيفاستوبول".

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