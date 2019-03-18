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أخبار البلد

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الاثنين 18 /3 /2019

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:59 ص
مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
قسم الأخبار
ينشر موقع "صدى البلد" الإخباري مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 18 مارس 2019.

القاهرة
الفجر 4:36 ص
الظهر 12:03 ص
العصر 3:29
المغرب 6:05
العشاء 7:22

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 4:40 ص
الظهر 12:08
العصر 3:34
المغرب 6:10 م
العشاء 7:28 م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 4:31
الظهر 11:59 م
العصر 3:25 م
المغرب 01: 6 م
العشاء 7:18 م

مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 4:34 ص
الظهر 11:57 ص
العصر 3:22 م
المغرب 5:59 م
العشاء 7:11

مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 4:25 ص
الظهر 11:51
العصر 3:17
المغرب 5:53 م
العشاء 7:08 م

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