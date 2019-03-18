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وزير النقل: تطوير النقل البحري على رأس أولوياتنا.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 12:05 ص
كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل
حمزة شعيب
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن أهم أولوياته الاستراتيجية هي تطوير قطاع النقل البحري بكل منظومة، بداية من الموانئ ووسائل النقل البحري، معقبا "يجب أن نستغل إمكانياتنا".

وأضاف "الوزير"، خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع قناة "صدى البلد " الفضائية، أن تطوير القطاع البشري العاملين بالنقل البحري مهم للغاية، وأنهم يعملون على تدريبهم وإعدادهم، لتأدية مهامهم الوظيفية على أكمل وجه.

ونوه وزير النقل والمواصلات، بأنهم يولون اهتمامًا كبيرًا بتشريعات وقوانين النقل البحري مثل كل قطاعات الوزارة، مؤكدًا نسعى لتعظيم وتوسيع أمكنتهم من خلال الاستفادة وتطوير الإمكانيات الحالية بقطاع النقل.

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