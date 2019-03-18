المسرح الكبير بثقافة قنا ينظم أول عرض فنى بعد 14 عاما توقف .. صور

نظم قصر ثقافة قنا، مساء أمس الأحد، أول عروضه الفنية على خشبة المسرح الكبير، بعد 14 عامًا من التوقف، بحضور محمود عبدالوهاب- مدير عام ثقافة قنا، وعاصم النوبى- مدير قصر ثقافة قنا، وعدد كبير من الأطفال وأسرهم من أبناء قنا، وسط حالة من الفرح والسعادة بين أبناء قنا لعودة فعاليات القصر مرة أخرى، حيث قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية بقصر ثقافة قنا عروض" تابلوه دينى- تنوره".



قال عاصم النوبى مدير قصر ثقافة قنا، إن خشبة المسرح الكبير شهدت اليوم أول عرض فنى بعد فترة طويلة من التوقف، وذلك عقب افتتاح أعمال تطوير قصر ثقافة قنا يوم الخميس الماضى، من قبل الدكتورة إيناس عبدالدايم- وزير ة الثقافة واللواء عبدالحميد الهجان- محافظ قنا، يوم، تضمن أول يوم عروض فنية متنوعة للفرقة القومية للفنون الشعبية بقنا، وسوف يشهد القصر عروض فنيه مستمرة احتفالًا بهذه المناسبة، مع استخدام المسرح كشاشة عرض سينمائي سوف يتم تحديد مواعيدها لاحقًا طبقًا لبرنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة، على أن تبدأ مواعيد العروض يوميًا من الساعة السابعة مساءًا حتى انتهاء العروض.



وأشار النوبى، إلى أن المسرح الكبير يضم ٦٩١ كرسي منهم 429 فى الصالة الرئيسية و 261 فى اللوج، إضافة لتجهيز المسرح بكافة وسائل الأمان والحماية اللازمة، وهو ما سوف يساهم فى استيعاب أكبر عدد ممكن جمهور قصر ثقافة قنا، خاصة فى البرنامج الجديد للعروض الذي يستمر لمدة 60 يوما متواصلة بمناسبة الافتتاح والذى يتضمن عروض لفرق مختلفة يوميًا من أقاليم الهيئة العامة لقصور الثقافة، فضلًا عن حفلة كبرى تقام أسبوعيًا كل يوم جمعة بناءً على تعليمات رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.



يذكر أن المسرح الكبير بقصر ثقافة قنا، تم إغلاقه عام 2005 عقب أحداث قصر ثقافة بنى سويف التى أدت إلى مقتل 52 أديبًا وفنانًا خلال عرض مسرحى، فضلًا عن إصابة عشرات آخرين، مما استدعى إغلاق كافة المسرح لحين تجهيزها بوسائل أمان وحماية حرصًا على حياة المترددين على مسارح قصور الثقافة.

