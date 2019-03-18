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أخبار البلد

الرئيس التونسي يستقبل وفد المحامين العرب برئاسة عاشور

الإثنين 18/مارس/2019 - 04:22 ص
صدى البلد
حمادة خطاب
استقبل رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، أمس الأحد، وفد اتحاد المحامين العرب برئاسة سامح عاشور رئيس الاتحاد ونقيب المحامين المصري، على هامش استضافة تونس للمؤتمر 24 للاتحاد.

وانعقد المؤتمر خلال الفترة من 15 إلى 17 مارس الجاري تحت شعار "المحاماة وحماية قضايا الأمة وتحقيق العدالة"، وضم الوفد ناصر الكريون، الأمين العام للاتحاد، وعدد من نقباء المحامين العرب، وأعضاء المكتب الدائم للاتحاد، والأمناء المساعدين.

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