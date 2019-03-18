عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

كشف عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري، عن طلب هاني رمزي المدرب المساعد لمنتخب مصر منه قبل انضمامه اليوم الإثنين لمعسكر الفراعنة في برج العرب.



وقال "عمار" في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد"، إن هاني رمزي طلب منه الاتصال به بعد الوصول لفندق معسكر المنتخب من أجل الاجتماع معه في غرفته قبل مشاركته في التدريبات غدًا.



وتابع أن الاتحاد السكندري نجح في التعادل مع حرس الحدود في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء مشيرًا إلى أن مباريات الدور الثاني صعبة لكن الاتحاد يرغب في مواصلة أدائه الجيد الفترة الأخيرة.

