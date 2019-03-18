مصر تقود أفريقيا..السيسي: التقارب يكون بصناديق مشتركة لمكافحة الإرهاب.. عفيفى: البرلمان الأفريقي أكد حتمية تعميم تجربة مصر فى هذا الشأن.. ونائب: التواصل والتنسيق بين دول القارة السمراء آمن

صلاح عفيفي: البرلماني الأفريقي أكد حتمية تعميم التجربة المصرية فى مكافحة الإرهاب

غادة عجمى: تطوير منظومة العمل الأفريقية مهم للقضاء على الإرهاب





قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة بملتقى الشباب العربي والأفريقي من مدينة أسوان، إن التقارب العربي الافريقي يمكن أن يتم من خلال صناديق تمويل عربية أفريقية لمكافحة الإرهاب، والتعامل مع التحديات التي تؤثر على مصالحنا القومية العربية والأفريقية وأنه لابد من البحث عن آليات للحفاظ على الدول وأمنها واستقرارها، موضحا أن التقارب العربي الافريقي يحتاج إعداد ورقة جادة للحوار محددة الإجراءات.





وفى هذا الصدد قال اللواء صلاح عفيفي عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، إن مكافحة الإرهاب الذى أصبح يهدد الإنسانية تتطلب توفير التمويل وتضافر الجهود الامنية وتبادل للمعلومات.





وأوضح عفيفى خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الإرهاب والجماعات المتطرفة من أهم أسباب وجود 24 مليون لاجئ ونازح داخل القارة السمراء، وقدرة مصر على مكافحة الإرهاب خلال الفترة الماضية وتحقيق الامن والاستقرار جعل 7 مليون نازح ولاجئ موجودين بمصر يعيشون حياة طبيعية ويحصلون على كافة الحقوق.





وتابع: "أنه تم مناقشة تجربة الدولة المصرية فى عملية مكافحة الإرهاب خلال اجتماع البرلمان الافريقى الأخير واتفق جميع الأعضاء على حتمية تعميم تجربة المصرية فى باقى دول القارة السمراء التى تعانى من خطر الإرهاب.





ومن جانبها أشادت النائبة غادة عجمى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسى حول أهمية التقارب العربى الأفريقى لمكافحة الإرهاب.





وأكدت عجمى خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أهمية تطوير منظومة العمل العربى الأفريقى خاصة بعد انتشار ظاهرة الإرهاب التى أصبحت تهدد الإنسانية.





وأشارت عجمى بأهمية القضاء على الإرهاب بالقضاء على الأسباب الرئيسية التى تسببه وتحقيق التنمية المستدامة التى يحلم بها أبناء القارة السمراء.





وفى ذات السياق قال النائب أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: إن الرئيس عبد الفتاح السيسى نجح فى إعادة التواصل مع دول القارة الأفريقية بعد انقطاعه منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مضيفا:"التواصل مع دول القارة والتنسيق والتعاون المشترك أمن قومى لكل الدول وليس دولة بعينها".





وأكد أسماعيل خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية التعاون وتبادل المعلومات وتأمين الحدود وتبادل المستجدات وتكثيف العمل لمكافحة الإرهاب لاقتلاع جذوره من القارة السمراء، إضافة إلى وجود صناديق تمويل لمكافحته أيضا.



