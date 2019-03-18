ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

طلاب هندسة وصيدلة الجامعة الروسية يحلفون القسم في حفل الخريجين

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:20 ص
صدى البلد
عمرو ممدوح
احتفلت الجامعة المصرية الروسية بتخرج دفعتي (٢٠١٧ - ٢٠١٨ ) بكليتي الصيدلة والهندسة، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وقد حضر عدد من الشخصيات رفيعة المستوى منهم وزير التعليم العالي السابق محمد نشار ونقيب الصيادلة الدكتور ثروت حجاج ومحافظ الشرقية السيد ممدوح غراب والسيد أليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي والمهندس أحمد حشيش عضو نقابة المهندسين .

وانطلقت الاحتفالية بطابور العرض للخريجين، ثم السلام الجمهوري، تبعها الفقرات الفنية، وتلاها إلقاء الكلمات لكل من وزير التعليم العالي السابق، محمد نشا، والذي هنأ الجامعة بتخرج الطلاب في رحلة قد تصل لعشرين سنة من الجهد وشكر أولياء الأمور.

وقد قام الدكتور ثروت حجاج نقيب الصيادلة بحلف القسم وردد الطلاب خلفه، وكذلك عضو نقابة المهندسين أحمد حشيش.

يذكر أن رئيس الجامعة قد بدأ الحفل بوقفة حداد على أرواح شهداء نيوزيلاندا، وانتهى الحفل بتسليم الشهادات للخريجين والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس اليوم الاثنين دافئ على القاهرة حار على جنوب الصعيد

نجم مسرح مصر: لما قلت لزوجتي بحبك أغمى عليها.. فيديو

تعرف على أسعار الشقق بالعبور المتر يبدأ من 4000 جنيه

لجنة الفتوى توضح أفضل موضع للقنوت والدعاء في صلاة الفجر والوتر

أنباء عن وقوع إصابات بسبب حادث خطير بفندق في أيرلندا الشمالية

انتشار مكثف للشرطة النيوزيلندية

سيول إيران تهدد حياة البصرة العراقية

حظك اليوم الاثنين أبراج أكثر حظا في الحياة العاطفية وأخرى مهنيا

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو

ملخص وهدفا مباراة الاتحاد السكندري وحرس الحدود.. فيديو

حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 في مصر والدول العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 18/2/2019 بمحافظات مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

البرنس عباس حلمي الثالث يدعو بالرحمة والمغفرة لأفراد الأسرة العلوية.. فيديو وصور

إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟