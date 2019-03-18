طلاب هندسة وصيدلة الجامعة الروسية يحلفون القسم في حفل الخريجين

احتفلت الجامعة المصرية الروسية بتخرج دفعتي (٢٠١٧ - ٢٠١٨ ) بكليتي الصيدلة والهندسة، في مركز المنارة الدولي للمؤتمرات، وقد حضر عدد من الشخصيات رفيعة المستوى منهم وزير التعليم العالي السابق محمد نشار ونقيب الصيادلة الدكتور ثروت حجاج ومحافظ الشرقية السيد ممدوح غراب والسيد أليكسي تيفانيان مدير المركز الثقافي الروسي والمهندس أحمد حشيش عضو نقابة المهندسين .



وانطلقت الاحتفالية بطابور العرض للخريجين، ثم السلام الجمهوري، تبعها الفقرات الفنية، وتلاها إلقاء الكلمات لكل من وزير التعليم العالي السابق، محمد نشا، والذي هنأ الجامعة بتخرج الطلاب في رحلة قد تصل لعشرين سنة من الجهد وشكر أولياء الأمور.



وقد قام الدكتور ثروت حجاج نقيب الصيادلة بحلف القسم وردد الطلاب خلفه، وكذلك عضو نقابة المهندسين أحمد حشيش.



يذكر أن رئيس الجامعة قد بدأ الحفل بوقفة حداد على أرواح شهداء نيوزيلاندا، وانتهى الحفل بتسليم الشهادات للخريجين والتقاط الصور التذكارية مع رئيس الجامعة وعمداء الكليات.