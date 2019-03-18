55 صورة تكشف حكاية مقابر المزوقة الأثرية .. وسر المومياوات الصارخة فيها

رغم بعد المسافة التي تقدر بأكثر من 500 كم، إلا أن كاميرا موقع صدى البلد حرصت على زيارة مقابر المزوقة في الوادي الجديد، وذلك ضمن جولتنا في المحافظة، حيث تعد المقابر من أبرز المقاصد الأثرية والتاريخية في المحافظة.





والمقبرة الأولى مقبرة بادي أوزير ومخصصة لشخص يدعي بادي أوزير أي هبة المعبود أوزير وزوجته، وتتكون من حجرتين متداخلتين عليهما طبقة من الجص وعليها رسوم واضحة تمثل مناظر عملية الحساب ومناظر الحصاد وعملية التحنيط والأبراج السماوية "الزودياك".





كذلك الساعة السابعة من كتاب البوابات وغيرها من المناظر التي تصور العقائد المصرية، وخيرات الواحات المتعددة ومنها القمح والتمر والعنب إلي جانب تصوير للألهة المختلفة ومنها إيزيس ونفتيس وأبناء حورس الأربعة امستي وحابي وقبح سنوف، وداوموت اف" والمعبود أنوبيس وحورس، والمقبرة الثانية هي مقبرة بادي باستت ومخصصة لشخص يدعي بادي باستت أي هبة المعبود باستت وزوجته،وربما هي الأقدم من مقبرة بادي أوزير.





وتتكون من حجرة واحدة منحوتة في الطفلة لشخص يدعي بادي باستت، وعليها ألوان زاهية تمثل منظر حصاد القمح وتصوير للعديد من الآلهة المصرية أهمها أنوبيس وإيزيس ونفتيس.





كانت وزارة الآثار قد افتتحت المقابر في أكتوبر 2013 وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما وصيانتهما الذي استغرق ست سنوات، ليكونا عامل جذب سياحي للمحافظة، بالإضافة لافتتاح مركز للزوار هناك بمساحة 330 مترا مربعا وبتكلفة حوالي 3.2 مليون جنيه، ويضم مكاتب إدارية شباك تذاكر وكافتيريا ودورات مياه وقاعة للتهيئة المرئية.





وتضمن مشروع الترميم نفذه حينها فريق من أخصائي الترميم بالوزارة، تنظيف الرسوم الجدارية وتقوية الأرضيات وأعمال توثيق الرسوم الجدارية للمقبرتين، وقد بذل فريق العمل جهدا كبيرا نظرا لطبيعة الأحجار المنقوش عليها الرسومات التى تعبر عن حياة المصرى القديم فى هذا العصر.





والمقبرتان تخصان اثنين من كبار الكهنة فى العصر اليوناني الروماني، الأولى لبادي أوزير" وتضم نقوشا جنائزية بألوان زاهية، أهمها تلك النقوش المرسومة على السقف والتي تمثل الأبراج السماوية.





أما المقبرة الثانية تخص بادي باستت"، والتي تتكون من حجرة واحدة فقط، وعليها أيضًا رسوم جنائزية بألوان زاهية وبها نيشتين لوضع التوابيت.





وفي 3 يونيو 2018 أنهى فريق ترميم المومياوات المصري التابع للإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، المرحلة الأولى من مشروع ترميم مومياوات مقابر المزوقة بواحة الداخلة.





وقال غريب سنبل رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن المرحلة الأولي من مشروع ترميم مومياوات مقابر المزوقة بدأ بعد إجراء أعمال المعاينة الأولية لكل المومياوات وقام فريق العمل باختيار سبعة مومياوات فقط لتكون النواة الأولى للمشروع.





وأشار إلى أنه تم وضع خطة علمية متكاملة لعلاج هذه المومياوات كان أولها القيام بأعمال التوثيق الأثري و العلمي بمختلف أشكاله بالإضافة إلى إتمام أعمال التعقيم اللازمة للمقبرة بما يضمن سلامة المومياوات و فريق العمل بها، بالإضافة إلي أعمال التنظيف الجاف والتي أعقبها أعمال التنظيف الرطب.



