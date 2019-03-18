عمرو أديب عن ختام ملتقى الشباب العربي الأفريقي في أسوان: القيادة قوة.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، على ختام ملتقي الشباب العربي الإفريقي بأسوان، قائلا: «الدرس المهم النهاردة لكل الناس في 3 كلمات هي إن القيادة قوة، أن تستطيع أن تقود فأنت قوي، ومصر بتجرب قوتها عندما تستطيع أن تقوم بمثل هذه المؤتمرات فأنت قوي».



وأضاف: «النتيجة على الأرض الآن في أفريقيا أن مصر تكرم رواد الأعمال وتفتح حوارا عربيا أفريقيا، وأنا في تقديري أن الناس في مصر يستطيعوا أن يروا تنظيما سياسيا شبابيا، والموجود دا يرقي لأن يكون تنظيما سياسيا».



وأشار: «بقى عندنا حاجه تماثل ما كان يعرف بمنظمة الشباب في عهد الرئيس عبدالناصر، والإدارة السياسية في مصر الآن استطاعت الوصول إلى وسيلة للتحدث إلى الشباب»، متابعا: « هتلاقي بس فيه 100 واحد على السوشيال ميديا هما اللي مش راضيين أو رافضين، ودول طبعا مبقوش شباب لأنهم في 2011 كانوا شباب إنما دلوقتي عدوا الـ40 سنة».



وأكمل: «الأمور في أسوان النهاردة كانت ناجحة، والمشهد في أسوان يقول إن ربنا أعطانا جنة على الأرض، وإللي المكان إللي حصل فيه الملتقي كانت جزيرة".

