قافلة طبية متكاملة بمركز بئر العبد بشمال سيناء

تواصل جامعة قناة السويس تنظيم القوافل المتكاملة للإصحاح البيئي في قرية الروضة مركز بئر العبد بشمال سيناء يوم الإثنين 25 مارس الجاري، وذلك تحت رعاية اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتور عاطف أبو النور رئيس جامعة قناة السويس، في اطار الخدمة المجتمعية للجامعة في محافظة شمال سيناء.



وأعلن العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أن القافلة تضم نخبة متميزة من الأساتذة في مختلف مجالات وتخصصات: الطب البشرى والبيطرى وطب الأسنان والصيدلة والتمريض، لتخدم أهالي قرية الروضة والتجمعات المحيطة بها.



كما سيتم الكشف على الأهالي وصرف العلاج اللازم مجانا إلى جانب الكشف البيطري على الأغنام والماعز والماشية، وعمل مسح زراعي شامل بالقرية، فضلا عن تنظيم ندوة في مجال التثقيف الصحي.



يأتي ذلك في إطار القوافل التي ينفذها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، لعدد من القرى والتجمعات في محافظة شمال سيناء، في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/ 2019.

