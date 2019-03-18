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ثقافة

فرق السويس للآلات الشعبية تشارك باحتفالية مئوية المرأة المصرية

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:00 ص
قصور الثقافة
قصور الثقافة
طارق موسى
شاركت فرقة السويس القومية للآلات الشعبية خلال احتفالية المرأة المصرية في 100 يوم " 1919 : 2019 " بعنوان "المرأة المصرية أصل الحكاية" بحضور السيد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، حيث قدمت الفرقة باقة من الأغاني الحماسية التي تجاوب معها الحضور فمنها "يا بيوت السويس، غني يا سمسمية، ياريس البحرية،سويسيات" وذلك بقاعة المؤتمرات بنادي النصر للبترول، بحضور قيادات محافظة السويس ونواب مجلس الشعب، ومديري العموم بالمحافظة.

يأتي ذلك إيمانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة بدور المرأة المصرية التي لعبت دورًا هامًا ومؤثرًا بمصر سواء في السياسة أو بالمجتمع المصري عمومًا وذلك مُنذ عهد الدولة الفرعونية وحتي وقتنا الحاضر.

كما أقيم بنادي تكنولوجيا المعلومات بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "صيانه الحاسب الآلي" قام بإلقاء المحاضرة تامر حسن بحضور مدرسه الإمام الشافعي الإبتدائية، حيث تحدث المحاضر عن صيانة الأجزاء المادية للحاسوب، مثل، صندوق الحاسوب، ولوحة المفاتيح، والشاشة، والفأرة، وبرامج الحاسوب، وتحديث برنامج الويندوز، وتنزيل برامج مكافحة الفيروسات، والنسخ الاحتياطي للقرص الصلب، وتنظيف القرص الصلب.

كما أقام بيت ثقافة كبريت بالقطاع الريفي مناقشة كتاب بعنوان "رحله في عالم السيارات" حاضرها محمود محمد السيد.

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