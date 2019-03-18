إحدى المكرمين بملتقى الشباب العربي الأفريقي: اختطاف الأطفال داخل القارة أهم المعوقات

قالت ستيايس فرو إحدى المكرمين في ملتقى الشباب العربي الأفريقي، إنها قامت بتأليف كتاب يتحدث عن اختطاف الأطفال داخل قارة أفريقيا، لنشر الوعي.



وأضافت خلال لقائها بالبث المشترك بين كل من "الحياة ، اكسترا نيوز، دي ام سي ، اون اي"، أن أقرب المقربين لها تعرضوا لمثل هذه الحوادث، موضحة أن المشكلة الأكبر والأساسية داخل قارة أفريقيا ، هي ظاهرة اختطاف الأطفال.



وأوضحت أنها كانت تسعى من خلال هذا الكتاب، للتحدث مع الأطفال، ونشر الوعي، للقضاء على تلك الظاهرة مؤكدة أن ظاهرة الخوف مازالت متواجدة حتى الآن.

