ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

إحدى المكرمين بملتقى الشباب العربي الأفريقي: اختطاف الأطفال داخل القارة أهم المعوقات

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:57 ص
الرئيس السيس خلال
الرئيس السيس خلال تكريم ستيايس فرو
حسام الحارتي
قالت ستيايس فرو إحدى المكرمين في ملتقى الشباب العربي الأفريقي، إنها قامت بتأليف كتاب يتحدث عن اختطاف الأطفال داخل قارة أفريقيا، لنشر الوعي.

وأضافت خلال لقائها بالبث المشترك بين كل من "الحياة ، اكسترا نيوز، دي ام سي ، اون اي"، أن أقرب المقربين لها تعرضوا لمثل هذه الحوادث، موضحة أن المشكلة الأكبر والأساسية داخل قارة أفريقيا ، هي ظاهرة اختطاف الأطفال.

وأوضحت أنها كانت تسعى من خلال هذا الكتاب، للتحدث مع الأطفال، ونشر الوعي، للقضاء على تلك الظاهرة مؤكدة أن ظاهرة الخوف مازالت متواجدة حتى الآن.

ترشيحاتنا

أنباء عن وقوع إصابات بسبب حادث خطير بفندق في أيرلندا الشمالية

الإندبندنت: القذافي في قبره يطيح برئيس الوزراء الكندي من منصبه

ملخص مباراة الزمالك ونصر حسين داي فى الكونفدرالية .. فيديو

طارق السيد: لا أشجع الأهلي لكنني لا أتمنى خسارته.. فيديو

السيسي يكرم أول امرأة إماراتية قاتلت ضد تنظيم داعش

الكاف: الأهلي والزمالك مرشحان لنيل لقبى دوري الأبطال والكونفدرالية

شاهد أول تعليق لنجم الزمالك بعد التأهل إلى دور الـ 8 في الكونفيدرالية

العنصرية البغيضة .. رئيس جامعة أمريكية يدعو الطلاب لحمل السلاح وقتل المسلمين

أول تعليق لـ صاحب الكوميك الأشهر في مباراة الأهلي وشبيبة الساورة ..فيديو

إقبال شديد على شراء الأسلحة في نيوزيلندا بعد مجزرة المسجدين

حالة الطقس اليوم الاثنين 18/3/2019 في مصر والدول العربية

رضوى الشربيني تكشف عن عمرها الحقيقي للجمهور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تسريب أول صور لـ Pixel 4 XL الجديد

البرنس عباس حلمي الثالث يدعو بالرحمة والمغفرة لأفراد الأسرة العلوية.. فيديو وصور

إعلانات معرض كنوز توت عنخ أمون تملأ شوارع باريس.. صور

أفضل تصميمات لفساتين سهرة أنيقة باللون الكشمير الوردي

منتخب مصر يخوض تدريبه الأول على ملعب برج العرب .. صور

فيديو

فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو
كلاسيكو فرنسا.. باريس سان جيرمان يحسم القمة الفرنسية أمام مارسيليا بثلاثية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟