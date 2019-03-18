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رياضة

إمام عاشور يتحدث عن مباراة الحرس والاتحاد وعروض أندية القمة

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:07 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
أكد إمام عاشور لاعب حرس الحدود، أن الفريق قدم مباراة جيدة أمام الاتحاد السكندري، لكن التوفيق لم يكن بجانبهم.

وقال إمام خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "قدمنا مباراة جيدة أمام الاتحاد، وأهدرنا الفوز في آخر 30 ثانية، لكن لم يكن هناك توفيق".

وأكمل: "سأرحل إلى إسبانيا اليوم للانضمام لمنتخب مصر الأوليمبي".

وعن العروض المقدمة له: "هناك مفاوضات حدثت مع النادي وليس معي، ومن بينها عروض من أندية القمة".

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