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رحمة باجون: تبادل الأفكار داخل أفريقيا يساعد في توفير فرص العمل

الإثنين 18/مارس/2019 - 02:59 ص
رحمة باجون، إحدى
رحمة باجون، إحدى المكرمين في ملتقى شباب العربي الافريقي
حسام الحارتي
عبرت رحمة باجون، إحدى المكرمين في ملتقى شباب العربي الافريقي، عن سعادتها للمشاركة في ملتقي الشباب العربي الافريقي بأسوان من أجل تبادل الآراء والأفكار مع المشاركين.

وأضافت خلال لقائها بالبث المشترك بين كل من "الحياة ، اكسترا نيوز، دي ام سي ، اون اي"، أنها تقوم بتنفيذ العادات والتقاليد من خلال صناعة الملابس، والمزج بين الثقافة والأزياء الحديثة، والأصول الأفريقية، مضيفا أن تلك الصناعة تساعد على توفير الكثير من فرص العمل.

وأكدت أن التعاون هو أحد الأركان الأساسية، التي تساعد على تعميم الأفكار من خلال ملتقى الشباب العربي الأفريقي، مشيرة إلى وجود الكثير من الشباب الذين يمتلكون أفكار إيجابية تساعد على توفير فرص عمل هائلة.

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