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رياضة

طارق السيد: الزمالك لعب مباراة تجارية أمام نصر حسين داي

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:07 ص
طارق السيد
طارق السيد
عمرو ابوبكر
يرى طارق السيد نجم الزمالك السابق، أن الفريق الأبيض لعب مباراة تجارية جدًا أمام نصر حسين داي أمس في الجولة الأخيرة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

قال السيد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن الزمالك أدار المباراة كما يريد، ولعب بتكتيك واضح من السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق، ونجح فيه اللاعبون.

وتابع أن الزمالك دافع جيدًا وهدد مرمى نصر حسين داي أكثر من مرة عكس بطل الجزائر الذي لم يصل لمرمى الفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الزمالك لديه 6 لاعبين أصحاب صفة دولية لوجودهم في كأس العالم 2018 في روسيا وهم: المغربي خالد بوطيب، والتونسيان فرجاني ساسي وحمدي النقاز، وكذلك محمود كهربا مع منتخب مصر، ومحمود حمدي الونش الذي كان ضمن القائمة رغم عدم مشاركته.

ولفت إلى أن حصول الزمالك على 7 نقاط من آخر 3 مباريات في دور المجموعات بالكونفيدرالية عودة قوية جدًا للفريق، مشيرًا إلى أن هدف أوباما في مرمى بيترو أتليتكو بملعب برج العرب أحيا آمال الفريق الأبيض.

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