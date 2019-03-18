من هنا تبرز الآمال.. لحظات تاريخية شهدتها أسوان بـ ملتقى الشباب العربي الأفريقي.. والسيسي يطلق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون مواطن من أبناء القارة السمراء.. صور

توصيات إيجابية عديدة تخرج عن الملتقى

السيسي يطلق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سي لمليون أفريقي إطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين أبرز الفعاليات تجول تاكسى لندن بشوارع مدينة أسوان لنقل المشاركين فى الملتقى





لحظات تاريخية حافلة وخالدة شهدتها مدينة أسوان، عاصمة الشباب الأفريقي لعام 2019، وعاصمة الاقتصاد والثقافة الأفريقية.. مدينة السحر والجمال على مدار يومين من انعقاد ملتقى الشباب العربى الأفريقي الذي يقام في الفترة من 16 إلى 18 مارس الحالي برئاسة ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 1500 شاب وفتاة من الدول العربية والأفريقية.وشهدت الجلسة الختامية للملتقى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالته للشباب والضيوف بقوله لكل الشباب "حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم.. حافظوا على بلادكم".وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التكامل العربى هدف قابل للتحقيق كما أن اختلافاتنا هى قيمة مضافة تعزز التكامل، ولم تكن ابدًا سببا للصدام والنزاع ، وأن سعادته كانت بالغة بهذه النماذج الشابة الواعدة والملهمة، والساعية لصناعة الغد والمستقبل المفعم بالسلام.وقال السيسى أنه يومًا بعد يوم يستقر فى يقينه إن انحيازه لشباب مصر وأحلامهم وثقته المطلقة في حماسهم ونقائهم كان انحيازًا فى محله، وراهنًا صائبًا، ودليلى على ذلك هو تلك المخرجات التى أفرزتها التجربة.وأختتم الرئيس السيسى، كلمته : "تحيا مصر وتحيا أمتنا العربية وقارتنا الأفريقية".كما جاءت توصيات الملتقى على النحو التالي:أولًا: قيام مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارتي الخارجية والتعليم لفتح باب المشاركة للباحثين من الدول العربية والأفريقية للإستفادة من بنك المعرفة المصرى ومن خلال الآليات المناسبة لتنفيذ ذلك .ثانيًا: قيام وزارة التعليم العالي وبالتنسيق مع أكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، على تأسيس مجلس التعاون بين الجامعات العربية والأفريقية ليكون منصة فاعلة لتعزيز التعاون العلمى والثقافى بين العرب وأفريقيا.ثالثًا: قيام وزارة الصحة وبالتنسيق مع جميع الأجهزة والمؤسسات المعنية بالدولة على تنفيذ ما يلى، إطلاق مبادرة مصرية للقضاء على فيروس سى لمليون إفريقى ، وإطلاق حملة 100 مليون صحة للضيوف المقيمين فى مصر وليس اللاجئين.رابعًا: قيام إدارة منتدى شباب العالم بتشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقي تولى إعداد تصور خاص لتحقيق فرص التكامل العربى الأفريقى فى كل المجالات وتقديمه إلى الجهات المعنية بالدولة.خامسًا: قيام إدارة منتدى شباب العالم لتشكيل فريق عمل العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.سادسًا: تشكيل فريق عمل من الشباب العربى والأفريقى لوضع رؤية شبابية لآليات التعامل مع قضايا الاستقطاب الفكرى والتطرف وعرضها كمبادرة شبابية للقضاء على الإرهاب والتطرف.سابعًا: أوصى إدارة منتدى شباب العالم بالإعداد والتجهيز لملتقى مصر والسودان لتعزيز التكامل بين البلدين الشقيقين على مبدأ أخوية وادى النيل .ثامنًا: إنه إنطلاقًا من رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي فإن مصر تعد ورقة بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة الجامعة العربية لتطرح على القمة العربية الإفريقية القادمة تتضمن مقترحات محددة وعملية فى المجالات الثلاثة: إنشاء سوق عربية إفريقية مشتركة ، ثانيًا وإنشاء صندوق لتمويل بنية التواصل الإفريقى الطرق والسكة الحديد والكهرباء لتعزيز الاندماج القارى ، وثالثًا إنشاء آلية عربية إفريقية لمكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار .تاسعا: في إطار توصيات الملتقى إلى الاهتمام بتوظيف المنصات الإعلامية والتواصل الإجتماعى لإزالة الصورة الذهنية الخاطئة للعلاقات الإفريقية العربية .عاشرًا: العمل على تمكين الشباب والمرأة لتحويل الإرادة السياسة إلى إجراءات عملية لإعدادهم وتأهيلهم عن طريق التعليم والتدريب.فيما شهدت الجلسة الختامية للملتقى تقديم عددًا من الأغاني والمقطوعات الفنية التى تعكس الثقافة والفن العربى والأفريقي، وتفاعل الشباب العربى والأفريقى مع الأغانى الوطنية الهادفة على الوحدة والتكامل بين الشعوب حيث رفع المشاركون أعلام بلدانهم وسط حالة من البهجة والسعادة.ومن أبرز ما شهده الملتقى تواجد "تاكسى لندن" الذي يقوم بنقل المشاركين بملتقى الشباب العربى الإفريقى خلال تنقلاتهم داخل مدينة أسوان، خلال فترة انعقاده حيث تعد هى المرة الأولى لعمل التاكسى بمدينة أسوان ، وساهم التاكسى فى نقل 1500 شاب وفتاة من ضيوف الملتقى الأفارقة والعرب من مقار إقامتهم بالفنادق المختلفة بمدينة أسوان حتى مقر إنعقاد الملتقى، وأيضا إلى المواقع السياحية والأثرية الموجودة بمدينة أسوان والموضوعة ضمن أجندة المنتدى لزيارة المعالم السياحة بأسوان.وتزينت سيارات لندن بصور ومطبوعات وشعار الملتقى مدعم بصور شباب وفتيات أفارقة وعرب فى شكل ومنظر حضارى تزينت به المدينة السياحية عاصمة الشباب الإفريقى.هذا وقد كانت مدينة أسوان قد شهدت على مدار الأيام الماضية تنفيذ منظومة متكاملة من أعمال التطوير والتجميل حيث أصبحت فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف الملتقى.