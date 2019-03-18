تعليق ناري من عمرو أديب على احتجاز تركيا 12 إخوانيا لتسليمهم لمصر.. فيديو

علق الإعلامي عمرو أديب، علي احتجاز تركيا لـ12 شابا من الإخوان استعدادا لتسليمهم إلى مصر.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "تركيا بتستعد إنها تبعت لنا 12 إخوانجي، وأنا رأيي إن الأتراك شايفين الـ12 دول إرهابيين ومش عايزينهم، وهما مش هيبعتوا قيادات من الإخوان ومش هيبعتوا قيادات إعلامية، بس هيبعتوا الزبالة هيبعتوا الناس اللي عاملة مشاكل هناك".



وتابع: "القيادة الإخوانية تبيع أمها في سيبل إنه يستمر في المكان إللي هو فيه، زي القيادات الإخوانية الموجودة في لندن قاعدين مبسوطين، وعمرهم ما يدافعوا عن أي إخواني، وباعوا الـ12 إخواني إللي في تركيا".



