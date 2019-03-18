فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق

هل تساءلت يوما لما لا تفقدين الوزن الزائد كما تتوقعين؟، ووفقا لموقع "برايت سايد "لأنك لا تكسرين نظامك الغذائي بشكل كافٍ بل تتبعين نفس النظام لفترات طويلة يمكنك عن طريق التحكم في تناول الطعام الخاص بك فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع بدلا من الصيام تقريبا لمدة أسبوع كامل.



إليكِ حمية نهاية الأسبوع التي يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن الزائد خلال يومين فقط بدلًا من القفز بين الوجبات الغذائية والسلطات المملة نفسها على مدار أسابيع وشهور وحتى سنوات، يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأسبوع والحصول على عطلات نهاية أسبوع حمية خاصة لاستعادة جسدك الذي كنت تعاني منه عندما كنت في سن المراهقة.



ووفقا لتقرير نشره الموقع فلا داعي للشعور بأنك مضربة عن الطعام وتناول السوائل فقط ليس عليك سوى تناول الطعام باعتدال واختيار المنتجات المناسبة مثل تلك التي تعمل على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بسهولة أكبر.



يوم السبت

الإفطار: توست سن + مكعب من الجبن قليل الدسم يمكنك تناول كوب من الشاى أو القهوة بدون سكر



الغداء: سلطة كاملة وممتعة تحتوي على هذه المكونات لشخصين:

1 أفوكادو

1 خيار

نصف بطاطس مسلوقة

عدد قليل من الخبز المحمص صلصة

سلطة لذيذة مصنوعة من عصير الليمون والشبت والخردل والفلفل



العشاء: 100 جرام من السمك داخل الفرن أو اللبن الزبادي قليل الدسم.



الأحد

الفطور: كوب من الشاي الأخضر



الغداء:

طبق سلاطة مكون بطاطس كبيرة مسلوقة +كرنب طازج + ذرة مسلوقة

ملعقة من زيت الزيتون



العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج

أو زبادي قليل الدسم.



يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة يومين مع تمرين لمدة 30 دقيقة لمدة يومين والإكثار من تناول المشروبات الحارقة كالجنزبيل والروزمارى.