ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق

الإثنين 18/مارس/2019 - 07:00 ص
الكرش
الكرش
لمياء الياسين
هل تساءلت يوما لما لا تفقدين الوزن الزائد كما تتوقعين؟، ووفقا لموقع "برايت سايد "لأنك لا تكسرين نظامك الغذائي بشكل كافٍ بل تتبعين نفس النظام لفترات طويلة يمكنك عن طريق التحكم في تناول الطعام الخاص بك فقط خلال عطلة نهاية الأسبوع بدلا من الصيام تقريبا لمدة أسبوع كامل.

إليكِ حمية نهاية الأسبوع التي يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن الزائد خلال يومين فقط بدلًا من القفز بين الوجبات الغذائية والسلطات المملة نفسها على مدار أسابيع وشهور وحتى سنوات، يمكنك تناول الطعام بشكل طبيعي خلال الأسبوع والحصول على عطلات نهاية أسبوع حمية خاصة لاستعادة جسدك الذي كنت تعاني منه عندما كنت في سن المراهقة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع فلا داعي للشعور بأنك مضربة عن الطعام وتناول السوائل فقط ليس عليك سوى تناول الطعام باعتدال واختيار المنتجات المناسبة مثل تلك التي تعمل على تحسين الهضم وحرق السعرات الحرارية بسهولة أكبر.

يوم السبت
الإفطار: توست سن + مكعب من الجبن قليل الدسم يمكنك تناول كوب من الشاى أو القهوة بدون سكر

الغداء: سلطة كاملة وممتعة تحتوي على هذه المكونات لشخصين:
1 أفوكادو
1 خيار
نصف بطاطس مسلوقة
عدد قليل من الخبز المحمص صلصة
سلطة لذيذة مصنوعة من عصير الليمون والشبت والخردل والفلفل

العشاء: 100 جرام من السمك داخل الفرن أو اللبن الزبادي قليل الدسم.

الأحد
الفطور: كوب من الشاي الأخضر

الغداء:
طبق سلاطة مكون بطاطس كبيرة مسلوقة +كرنب طازج + ذرة مسلوقة
ملعقة من زيت الزيتون

العشاء: 100 جرام من صدر الدجاج
أو زبادي قليل الدسم.

يمكنك اتباع هذا النظام الغذائي لمدة يومين مع تمرين لمدة 30 دقيقة لمدة يومين والإكثار من تناول المشروبات الحارقة كالجنزبيل والروزمارى.
فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق
فى 48 ساعة فقط انسفي الدهون العنيدة بهذا الرجيم الخارق

ترشيحاتنا

عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

كاتب روسي: كارثة اقتصادية تتعرض لها تركيا

الحبيب الجفري يحذر من 3 أفعال شائعة على فيسبوك يكرهها رسول الله

وزير التعليم : شريحة التابلت ستوزع في جميع المدارس الثانوية

تعرف على أماكن الكثافات المرورية بشوارع القاهرة والجيزة

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

واتس آب يكشف عن ميزة جديدة

مصر تعزي في ضحايا فيضانات موزمبيق ومالاوي وزيمبابوي

أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الاثنين في الأسواق

اليوم .. نتيجة حج قرعة الداخلية بـ ٤ محافظات تعرف عليها .. خدمات

علي جمعة يحذر من فرصة يضيعها الكثيرون فتصيبهم الخيبة ويحرمون الجنة

اليوم .. مؤتمر حول نمو قطاع العقارات بالغرفة الأمريكية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلة سقوط سرحان خُط أسيوط.. ذبح طفلا رفضت أسرته دفع إتاوة ويمتلك ترسانة أسلحة..صور

كهف الثلج .. لوحة فنية تعكس جمال الطبيعة في الوادي الجديد.. صور

55 صورة تكشف حكاية مقابر المزوقة الأثرية .. وسر المومياوات الصارخة فيها

خدت الفيزا بــ جرنال .. حكاية مصور منحه الجنيه رحلة لـ أمريكا .. صور

شاهد.. ردة فعل لبؤة حاول أسد التودد إليها

فيديو

جمال شعبان: واثق في عدالة الرئيس السيسي.. وأنا خدام المصريين ..فيديو
فيديوجراف| رقصة هاكا وضحايا مسجد نيوزيلندا
ميدو يدافع عن محمد صلاح: الناس مركزين معاه زيادة عن اللزوم .. فيديو
أحمد مسعود: اعترف بخطأي في لقاء المصري والحدود.. فيديو
عمار حمدي يكشف طلب هاني رمزي قبل انضمامه لمعسكر المنتخب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟

هل تؤيد مقترح تأجيل قرار حظر تداول الطيور الحية إلى ما بعد شهر رمضان؟