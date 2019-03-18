طارق السيد يتحدث عن مميزات جروس مع الزمالك في الكونفدرالية

تحدث طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عن مدرب الفريق كريستيان جروس، بعد تأهله لدور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة "صدى البلد": "جروس خبراته تزيد في أفريقيا مع مرور الوقت، وعدم إجرائه تغييرات كثيرة في مباريات المجموعات ميزة كبيرة".



وأكمل : "الفريق أكثر مرونة معه وهذا ذكاء منه، فلم يعد هناك مشكلة في المراكز، وأي لاعب يشارك يؤدي بشكل جيد في أي وقت".



وأضاف : "مباراة بترو أتلتيكو لعبنا بدون محمود علاء وطارق حامد لكنه عادوا وفزنا، كذلك أيمن حفني غاب مباريات كثيرة وعاد مباراة النجوم ومنحنا نقاط الفوز".

