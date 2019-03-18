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أخبار البلد

اليوم.. التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:15 ص
غادة والي وزيرة
غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي
كتب محمد عبد المنعم
تعقد وزارة التضامن الاجتماعى، مؤتمرًا صحفيًا صباح اليوم الإثنين بمقر الوزارة، وذلك لإعلان أسماء الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ وعددهم 32 أم فائزة بمسابقة عيد الأم وفقًا للمعايير والشروط الموضوعة من قبل اللجنة المركزية المشكلة من كافة الأطياف والتخصصات من ممثلي الجهات المعنية.

وبلغ عدد المتقدمات للمسابقة هذا العام قد بلغ 635، وكما ذكرت فقد انطبقت بالفعل المعايير والشروط على 145 مرشحة من بينهن 29 مرشحة تجيد القراءة والكتابة، و110 منهن حاصلات علي قدر من التعليم، ويبلغ عدد الأرامل 102 أرملة ومن المرشحات 10 أمهات بديلة، و7 أمهات لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة، و4 أمهات من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وصرحت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أنه قد تم اختيار 27 أما على مستوى الجمهورية للتكريم هذا العام بالاحتفال السنوي المركزي بالإضافة إلى أم بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز في المجالات الرياضية والفنية والعلمية بالإضافة إلى أم لشهيد القوات المسلحة وأم لشهيد الشرطة.

وأضافت والي أن أساس اختيار الأمهات المكرمات هو معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وقدرتها علي الحفاظ على تماسك الأسرة وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم ورعاية الأبناء والتزام الأسرة بمنظومة القيم والقدرة على مواجهة الصعاب، وأهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتعظيم دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى لاسيما التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كفالة الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسرى وحمايتهم من مشكلات قد يتعرضون لها، وأن من أهم شروط اختيار الأم سواء الطبيعية أو من ذوى الاحتياجات الخاصة أو الأم التي لديها ابن من ذوي معاقة هي ألا يقل السن عن 50 سنة ولها قصة عطاء وألا يزيد عدد الأبناء عن 3 أبناء ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود بحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عال ويستثنى الابن المعاق ذهنيًا غير قابل للتعليم.

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