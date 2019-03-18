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رياضة

شوبير: أتحدى أن يتحمل ملعب في العالم كم المباريات التي لعبت في برج العرب

الإثنين 18/مارس/2019 - 01:53 ص
صدى البلد
محمد سمير
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد كرة القدم أن ملعبي برج العرب و بترو سبورت تحملا الكثير من المباريات خلال الموسم الماضى قائلا: "أتحدى أن يتحمل أي ملعب في العالم كم المباريات التي لعبت على ملعب برج العرب أو بتروسبورت".

وأضاف "شوبير" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" المذاع عبر فضائية "أون سبورت" قائلا: "إنه متوافق مع الانتقادات والشكاوى الموجهة إلى أرضية الملعبين ولكن لا يوجد أى ملعب آخر فى مصر تحمل مباريات مثل هذين الملعبين".

وأشار شوبير إلى أن ملعب برج العرب يحتاج الى الغلق لمدة شهر لمعالجة أرضيته ولكن فى حالة غلقه أسبوع واحد سيتم إلغاء بطولة الدوري بسبب صعوبة إيجاد ملعب بديل لهما.

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