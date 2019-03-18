احذري ظهور الشعر الزائد في تلك المنطقة ربما تحتاجين لمراجعة طبيبك

وجود الشعر بالجسم أمر طبيعي جدًا ولا يجب أن يثير قلق ومع ذلك إذا تغير مواقع وملمس الشعر فقد يكون مؤشرًا على وجود مشكلة صحية.



موقع "Bright Side" يقدم ماذا يعني ظهور الشعر الزائد على أجزاء مختلفة من الجسم عن صحتك؟.



-الشعر الصغير الرفيع جدًا الذي يغطي الجسم بالكامل بشكل أساسي وهو جيد جدًا لدرجة أنك بالكاد تلاحظه.



-أما ظهور الشعر الزائد فى فترة المراهقة كثير وطويل وداكن جدا هذا هو نوع الشعر الذي يبدأ في النمو عندما يمر جسمنا بتغييرات هرمونية خطيرة وهذا ما نحتاج لمراقبته فقد يكون أيضا مؤشر لمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.



أما عن ظهور الشعر الزائد المفاجئ حول منطقة البطن فيمكن أن يكون ناجما عن اختلال التوازن الهرموني الذكري.



كل من الرجال والنساء لديهم هذه الهرمونات، والإناث عادة ما يكون لهم في مستوى منخفض نسبيا وقد يكون الشعر الزائد نتيجة اضطرابات الغدة الكظرية ويحتاج لمراجعة طبيبك فورا.



وتعد الأعراض الأخرى لمشاكل الغدة الكظرية ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن في الجزء العلوي من الجسم ومستويات السكر في الدم منخفضة للغاية أو مرتفعة للغاية.

