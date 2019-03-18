واظبي على تناول ملعقة عسل ليلا.. النتيجة غير متوقعة

الكثيرون يغفلون فائدة العسل، فملعقة صغيرة منه قبل النوم والسماح لجسمك بامتصاص كافة عناصرها الغذائية ستمنحك فوائد غير متوقعة ستندهشي من العجائب التي ستبدأين رؤيتها في جسمك:



موقع "Bright Side" يقدم لك مجموعة من هذه الفوائد:



1. ليلة نوم سعيدة.. يحتوي العسل على مادة مغذية تدعى التربتوفان ، وهو هرمون يساعدك على الاسترخاء ليلا.



2. خفض ضغط الدم.. ملعقة من العسل في الليل وسيلة جيدة لمنع ارتفاع ضغط الدم.



3. خفض الدهون الثلاثية.. يرتبط العسل بتقليل مستوى الدهون الثلاثية في جسمك.



4. يعزز نظام المناعة لديك.. العسل غني في المواد المضادة للاكسدة و مضاد للجراثيم التي تساعد على تقوية جهاز المناعة.



5. حرق الدهون بشكل أسرع.. عند تناول العسل يرفع عملية الأيض ويساعدك على حرق الدهون دون بذل الكثير من الجهد.



6. تبقي السعال بعيدا.. العسل طبيعي مضاد للالتهابات بالإضافة إلى ذلك العسل هو مضاد حيوي جيد يمكن أن يساعد في محاربة أي بكتيريا تنتهي في حلقك.

