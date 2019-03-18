تضحية جديدة لرجال الداخلية.. استشهاد أمين شرطة أثناء إخماد حريق بالمنوفية

استشهد أمين شرطة أثناء مشاركته فى إخماد حريق داخل أحد المحال بالمنوفية ليقدم نموذجًا جديدًا لتضحيات رجال الشرطة فى سبيل أدائهم لواجبهم.



جاء ذلك بعدما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية بنشوب حريق بأحد المحال "ورشة سمكرة" كائن بعزبة غيط شبرا بدائرة مركز شرطة الباجور.



على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.



وأثناء التعامل مع الحريق أصيب أمين الشرطة البطل هاني عبدالعزيز عبدالسلام "من قوة الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية" حال مشاركته بعملية إخماد الحريق حيث تم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا أنه استشهد فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته، ليسطر باستشهاده نموذجًا جديدًا لرجال الشرطة وتضحياتهم فى سبيل أدائهم لواجبهم.