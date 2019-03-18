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مرأة

فائدة صحية غير متوقعة لاستنشاق رائحة التفاح والفانيليا

الإثنين 18/مارس/2019 - 05:04 ص
رائحة
رائحة
لمياء الياسين
عادات غريبة يمكن أن تساعدك على فقدان الوزن بشكل أسرع أكثر متعة إليك أبرزها يقدمها موقع "برايت سايد" احرصي على تطبيقها بدءا من اليوم:

- تناولى كوبين من الماء مع الليمون في الصباح سيساعد ذلك على الهضم في الرابعة مساء اشربي مرة أخرى بسبب الفترة الطويلة بين الغداء والعشاء.

2. استنشقي رائحة التفاح الأخضر أو ​​الموز قبل وجبة الخاص بك سواء الثمرة نفسها أو الزيوت العطرية مثلا فرائحة الأطعمة مثل الموز أو التفاح قبل تناول الوجبة سوف تخفف من جوعك ، مما سيساعدك على تناول كميات أقل مما كنت ستأكليه أصلًا لذلك اذهبى لشراء بعض التفاح!.

3. ضوء شمعة الفانيليا بعد العشاء رائحة الفانيليا تعمل بشكل عجيب عندما تحاول فقدان الوزن، إنه ينشط التفاعلات الكيميائية المختلفة في الدماغ ، مما يجعلك تشعر بأنك أقل جوعًا.

4. شراء بعض اللوحات الزرقاء، إذا كنت تحيط نفسك باللون الأزرق، مثل وضع خلفية زرقاء أو تناول الطعام من الأطباق الزرقاء، فسوف تفقد الوزن بشكل أسرع، وجدت دراسة أن اللون الأزرق هو مثبت الشهية الذي سيساعدك على الشعور بالجوع.

5 - يمكنك إنقاص وزنك بالنوم وهو سهل جدًا، الخدعة السحرية هنا هي أنه إذا كان جسمك محاطًا بالبرد، فإنه ينتج عنه المزيد من الحرارة لتسخينك مما يساعدك على حرق السعرات الحرارية. لذلك استمتع ببعض البرد بين الحين والآخر.

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