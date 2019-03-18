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عضو تنسيقية الأحزاب: مصر عادت بقوة لممارسة دورها الريادي أفريقيا وعربيا.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:38 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
توك شو
قال علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه على مدار الفعاليات المختلفة منذ عام 2016 لمسنا إرادة سياسية حقيقية للاستماع إلى آراء الشباب وتمكينهم بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.

وأضاف مصطفى، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "TEN"، أمس الأحد، أن ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي عقد على مدى يومين بأسوان دليل على رغبة الدولة تميكن الشباب ومنحهم الفرص وخلق حالة حوار بين الشباب العربي والإفريقي لتبادل الآراء والأفكار.

وأكد أن مصر عادت بقوة لممارسة دورها الريادي والتاريخي إفريقيًّا وعربيًّا بعقد منتدى الشباب العربي والإفريقي، لتوفير منصة حقيقية لتبادل المعرفة والأفكار بين الشباب العرب والأفارقة.

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