عضو تنسيقية الأحزاب: مصر عادت بقوة لممارسة دورها الريادي أفريقيا وعربيا.. فيديو

قال علاء مصطفى عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إنه على مدار الفعاليات المختلفة منذ عام 2016 لمسنا إرادة سياسية حقيقية للاستماع إلى آراء الشباب وتمكينهم بعد توفير التدريب والتأهيل اللازم لهم.





وأضاف مصطفى، خلال لقائه مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر قناة "TEN"، أمس الأحد، أن ملتقى الشباب العربي والإفريقي الذي عقد على مدى يومين بأسوان دليل على رغبة الدولة تميكن الشباب ومنحهم الفرص وخلق حالة حوار بين الشباب العربي والإفريقي لتبادل الآراء والأفكار.



