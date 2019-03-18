أبرز أخبار التوك شو يوم الأحد.. تعليق أحمد موسى على أزمة تصريحات محمد صلاح.. الرئيس السيسي يطلق مبادرة لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي و100 مليون صحة للمقيمين بمصر

شاهد.. تعليق أحمد موسى على أزمة تصريحات محمد صلاح





تعليق ناري من عمرو أديب على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد.. فيديو



علق الإعلامي عمرو أديب، على إقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون الإدارية بسبب المخالفات.



وقال "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: «يبدو أن شهر العسل بين الوزير كامل الوزير، والسكة الحديد قد انتهى، واليوم أصدر كامل الوزير قرارا بإقالة نائب رئيس هيئة السكة الحديد وقال إنه لن يسمح بأي تقصير».



السيسي يتفقد الجناح الاقتصادي بملتقى أسوان ويطالع أنشطة رواد الأعمال.. فيديو



تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الجناح الاقتصادي على هامش أعمال ملتقى الشباب العربي والأفريقي بأسوان.



ووجه الرئيس السيسي سؤالا لـ أحد رواد الأعمال في المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي، قائلا: «متي نستطيع القول أن الدولة بنسبة كبيرة أصبح بها فروع لهذه المدفوعات في المحافظات الرئيسية»، فرد قائلا: «الفروع مرحلة انتقالية للفروع الرقمية، وماكينة الصراف الآلي التفاعي يمكن من خلاله التعرف علي العميل من خلال بطاقة الخصم بالإضافة إلي الرقم القومي ويتمكن من سحب أموال أكثر وتحصيل الشيكات».



شاهد.. تهنئة أحمد موسى لـ الزمالك بعد التعادل مع نصر حسين داي

هنأ الإعلامى أحمد موسى، فريق نادى الزمالك المصرى؛ للتأهل إلى دور الثمانية ببطولة الكونفدرالية الأفريقية عقب تصدره المجموعة الرابعة، بعد تعادله مع فريق "نصر حسين داي" سلبيا في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب استاد 5 يوليو بالجزائر العاصمة.



وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "كل التهنئة لفريق الزمالك وجمهوره الكبير، وتعادل اليوم بطعم الفوز"، مضيفا: "لازم يكون عندنا روح رياضية ونشجع كل الفرق التي تلعب باسم مصر".





مفاجأة.. عقوبة إرهابي نيوزيلندا منفذ الهجوم الإرهابي على المسجدين ..فيديو



كشف الإعلامي محمد الباز عن العقوبة التي تنتظر إرهابي حادث مسجد نيوزيلندا الإرهابي.



وقال "الباز"، خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور": «العقوبة المتوقعة للإرهابي هي السجن مدي الحياة وعدم خروجه من السجن تحت أي ظرف»، موضحا: «الإرهابي لن تتم معاقبته بالإعدام لأنه حدث استفتاء في نيوزيلندا عام 1961 بشأن عقوبة الإعدام، وألغوا العقوبة بعد هذا الاستفتاء إلا في حالة خيانة الوطن».





الرئيس السيسي يطلق مبادرة لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي و100 مليون صحة للمقيمين بمصر.. فيديو



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الواقع الذي نواجه اليوم أرهقته الحروب والنزعات والانحراف غير المسبوق عن الواثق الإنساني يحتم علينا إعادة تجديد الخطاب الإنساني وصياغة مستقبل البشرية، ويشتمل على معاني الاستقرار والسلام والتنمية وتجاوز تلك الصراعات التي تعصف العالم، ولابد من نعقد العزم على شباب مطلق أحلام شباب العالم الوعيدية واستمرار طاقتهم في بناء المستقبل ونعلن من خلالهم مبادئ السلام والعدل .



وأعلن خلال الجلسة الختامية لملتقى الشباب العربي والإفريقي بأسوان، عن توصيات الملتقى وهي:

1- اطلاق مبادرة مصرية من أجل القضاء علي فيروس سي مليون أفريقي.



السيسي يشهد فيلما تسجيلا بصوت الكينج محمد منير.. فيديو

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، فيلما تسجيلًا عن إنجازات الشباب بمحافظة أسوان، بصوت الفنان محمد منير.



هنأ الإعلامى أحمد موسى، نجم المنتخب المصرى محمد صلاح بفوز فريقه أمس على حساب فولهام بنتيجة هدفين مقابل هدف والذى قادة بشكل مؤقت لاعتلاء صدارة الدوري، في انتظار مباراة مانشستر سيتي، أمام تشيلسي الذى تلقى خسارة مفاجئة أمام إيفرتون أبعدته عن المراكز الأوروبية.وعقب "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" على تصريحات صلاح الأخيرة قائلا: "بلاش تضغطوا على محمد صلاح ولازم نساعده لأنه قدم الكثير للمنتخب ووارد إنه يغلط ولكن واجبنا نحوه هو المساندة والدعم".