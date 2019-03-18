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توك شو

وفيق نصير: الصين الأولى في حجم إنتاج خلايا الطاقة الشمسية.. فيديو

الإثنين 18/مارس/2019 - 03:25 ص
خلايا الطاقة الشمسية
خلايا الطاقة الشمسية
توك شو
عبر الدكتور وفيق نصير، عضو البرلمان العالمي للبيئة، عن عميق احترامه، وتقدير البرلمان العالمي للبيئة لما تقدمه دولة الصين في قضايا المناخ والحفاظ على البيئة.

وأكد نصير، في لقاء مع قناة "التلفزيون الصيني"، أن دولة الصين رقم واحد في الطاقة الشمسية على مستوى العالم، مستدركا: "بل أيضا في تنظيف الهواء والماء والمخالفات واعادة استخدامها والتقليل منها".

وجدير بالذكر، أنه عقدت دورته هذا العام ٢٠١٩ للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وهما أعلى سلطتين تشريعية واستشارية سياسية بالبلاد، باهتمام خاص للتنمية الخضراء الصديقة للبيئة بالصين.

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