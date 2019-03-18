حظك اليوم الاثنين أبراج أكثر حظا في الحياة العاطفية وأخرى مهنيا

يوجد الكثيرون منا لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم، ومتابعة مردودها على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذلك كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم الإثنين 18 مارس 2019 على النحو التالي:

الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا: القمر في منزلك الخامس يمدك اليوم بحماس كبير وقد تشعر بتجدد الحياة.

عاطفيا: فينوس في منزل الأصدقاء تولد بداخلك كنزا من المشاعر وتستطيع أن تعبر عن مشاعرك بسلاسة.



الثور

من 21/4 إلى 21/5

اجتماعيا وعائليا: القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك اليوم ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

عاطفيا ومهنيا: الكواكب تجعلك قلقا.. وعليك أن تتجنب المبالغة في فرض شروطك.



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا: قوتك في تفردك وتساعدك اليوم يقظتك الذهنية.

اجتماعيا: القمر يلقي الضوء على حقائق تتعلق بعلاقة اجتماعية أو علاقة صداقة وتضع القواعد للتعامل على أسس سليمة.



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

عاطفيا: إذا كنت متزوجا، الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الطرف الآخر إذا أردت أن تحصل على التقدير.

ماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المالية.. كن مستعدا للعمل بخشونة وللتحكم في نفقاتك. ·



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا واجتماعيا: تستطيع أن تتماسك أمام الضغوط والاستفزازات وأن تتعامل بلباقة.

مهنيا وماليا: القمر في برجك وقد يمنحك ذلك فرصة كبيرة لتحقيق مكاسب. ·



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

صحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة وقد تميل للتوتر وعليك أن تحافظ على صحتك وسلامتك واتزانك النفسي.

ماليا وعاطفيا: احترس ولا تنخدع بالكلمات المعسولة والوعود الكاذبة



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا ومهنيا: تتخذ قرارا حاسما وتتحرك الأمور في اتجاه مصالحك.

اجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء وقد يحيطك الأصدقاء بالاهتمام فلا ترفض مشاركتهم لك.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بالتحكم في إظهار مشاعرك كي تسلم من أذى البعض.

مهنيا وماليا: القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تكون حذرا، وتجنّب التسرع والمغامرة.



القوس

من 23/11 إلى 21/12

عاطفيا واجتماعيا: اليوم مناسب لقضاء أوقات عذبة مع الأحباب وتتواصل معهم باقتدار.

مهنيا: تشعر بالقوة وتبدي استعدادا للاجتهاد وللعطاء بسخاء وقد يحمل لك اليوم مفاجأة سارة.





الجدي

من 22/12 إلى 20/1

اجتماعيا ومهنيا: لديك طاقة كبيرة تدفعك نحو اتجاهات عديدة، فقط ابحث جيدا ما يرد إليك من أخبار واحسب خطواتك.

ماليا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.. راجع اليوم قراراتك الشرائية وادرسها ولا تتعجل الأمور.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: إذا كنت متزوجا اشرح مطالبك بهدوء إذا أردت أن تلبى رغباتك.

مهنيا: القمر في مواجهتك مما يتسبب في ظهور مسألة قانونية وعليك اليوم أن تبحثها مع ذوي الخبرة.





الحوت

من 20/2 إلى 20/3

مهنيا وصحيا: القمر يتنافر مع فينوس في منزلي الصحة.. وازن اليوم بين طاقاتك البدنية وواجبات مهنية.

ماليا: تبدو قلقا بشأن عمل أو عائد تنتظره.. فقط احترس كي لا يؤخذ شيء ضدك.





